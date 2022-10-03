Запорізький гурт "Хорта" відповів новим кліпом на путінські псевдореферендуми
Український гурт "Хорта", що грає етнічний хіп-хоп, презентував кліп на пісню "Запоріжжя - це Україна", у якій висловив ставлення до російської окупації регіонів України
Премʼєра відео відбулась на офіційному YouTube-каналі гурту.
Музику та слова до пісні ще кілька років тому написав лідер гурту "Хорта" Андрій Лобода. Відео, у якому краєвиди Запоріжжя перемежовуються з відео українських захисників та кадрами з лайф-виступів музикантів, зняв режисер Влад Степанов.
"Черговий ранок українське місто Запоріжжя зустрічає прильотами від окупантів, лише кілька днів минуло, як сталася одна з великих трагедій для кожного з нас. Жоден псевдореферендум та колаборант не зможе зламати наше місто у боротьбі за нашу незалежність. Ми були, є і будемо - українцями, нащадками запорозьких козаків!" – зазначили у коментарі до відео музиканти.
Артисти висловили велику шану українським героям, які зараз захищають Україну.
"Перемогли тоді, вистоїмо і зараз! Все буде Україна! Запоріжжя - це Україна!" – додали вони.
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