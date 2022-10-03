Премʼєра відео відбулась на офіційному YouTube-каналі гурту.

Музику та слова до пісні ще кілька років тому написав лідер гурту "Хорта" Андрій Лобода. Відео, у якому краєвиди Запоріжжя перемежовуються з відео українських захисників та кадрами з лайф-виступів музикантів, зняв режисер Влад Степанов.

"Черговий ранок українське місто Запоріжжя зустрічає прильотами від окупантів, лише кілька днів минуло, як сталася одна з великих трагедій для кожного з нас. Жоден псевдореферендум та колаборант не зможе зламати наше місто у боротьбі за нашу незалежність. Ми були, є і будемо - українцями, нащадками запорозьких козаків!" – зазначили у коментарі до відео музиканти.

Артисти висловили велику шану українським героям, які зараз захищають Україну.

"Перемогли тоді, вистоїмо і зараз! Все буде Україна! Запоріжжя - це Україна!" – додали вони.

Андрій Лобода помер 27 січня 2015 року у Запоріжжі.

Музичний проєкт перезапустився у 2019 році після гучних виступів на фестивалі Khortytsiya Freedom 2019 та День міста Запоріжжя 2019.

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