Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Питання не кількості, скільки Росія може залучити військових, а питання в тому, щоб цих людей одягнути, взути, озброїти й кинути в бій. По-друге, цими людьми потрібно керувати, а керувати немає ким. РФ зараз залучає до мобілізації пенсіонерів і тих, хто був у запасі. Це дуже сумнівної якості команда. Вони не розуміють, що відбувається на фронтах та зовсім не вміють воювати в сучасних умовах", - сказав Ягун.



Генерал-майор додав, що новоприбулі мобілізовані російські воєнні воюватимуть за тактикою армії СРСР.



"Останні бойові дії, які вони здійснювали - це або Чечня, або Афганістан. І всі ті речі, які вони будуть застосовувати - це така сама тактика, яка була ще прийнята в концепції армії СРСР. Тобто знову масштабне застосування артилерії. Перекидання значних кількостей бронетехніки, якої вже немає, окупанти знімають із запасів вже, що можуть", - зазначив він.



У Луганській області російські окупанти влаштовують витік газу в багатоповерхівках, щоб вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації

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