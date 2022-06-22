Зараз Росія залучає до мобілізації пенсіонерів та тих, хто був у запасі, - це сумнівної якості команда, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ Віктор Ягун переконаний, що мобілізовані військові РФ не розуміють, що відбувається на фронтах та зовсім не вміють воювати в сучасних умовах
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Питання не кількості, скільки Росія може залучити військових, а питання в тому, щоб цих людей одягнути, взути, озброїти й кинути в бій. По-друге, цими людьми потрібно керувати, а керувати немає ким. РФ зараз залучає до мобілізації пенсіонерів і тих, хто був у запасі. Це дуже сумнівної якості команда. Вони не розуміють, що відбувається на фронтах та зовсім не вміють воювати в сучасних умовах", - сказав Ягун.
Генерал-майор додав, що новоприбулі мобілізовані російські воєнні воюватимуть за тактикою армії СРСР.
"Останні бойові дії, які вони здійснювали - це або Чечня, або Афганістан. І всі ті речі, які вони будуть застосовувати - це така сама тактика, яка була ще прийнята в концепції армії СРСР. Тобто знову масштабне застосування артилерії. Перекидання значних кількостей бронетехніки, якої вже немає, окупанти знімають із запасів вже, що можуть", - зазначив він.
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