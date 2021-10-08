Зараз в Україні є близько 6 млн доз вакцини CoronaVac, - МОЗ
Понад 2 млн українців зробили щеплення препаратом CoronaVac
Про це повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я.
"На початок жовтня понад 2 млн українців щепилися вакциною CoronaVac. Наразі країна має близько 6 млн доз цієї вакцини. Вона доступна у центрах масової вакцинації, пунктах щеплень, нею вакцинують мобільні бригади", - йдеться у повідомленні.
Вакцина схвалена ВООЗ для екстреного використання і застосовується у 40 країнах.
У МОЗ наголошують, що щеплення вакциною дозволяє подорожувати до 50 країн, зокрема до Австрії, Іспанії, Греції, Фінляндії, Швеції, Нідерландів тощо.
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