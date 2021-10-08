Зараз в Україні є близько 6 млн доз вакцини CoronaVac, - МОЗ

Про це повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я.

"На початок жовтня понад 2 млн українців щепилися вакциною CoronaVac. Наразі країна має близько 6 млн доз цієї вакцини. Вона доступна у центрах масової вакцинації, пунктах щеплень, нею вакцинують мобільні бригади", - йдеться у повідомленні.

Вакцина схвалена ВООЗ для екстреного використання і застосовується у 40 країнах.

У МОЗ наголошують, що щеплення вакциною дозволяє подорожувати до 50 країн, зокрема до Австрії, Іспанії, Греції, Фінляндії, Швеції, Нідерландів тощо.