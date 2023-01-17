Зарплата Єрмака та його заступників за 2022 рік вища, ніж у Зеленського, - Главком

Про це повідомляє "Главком"

"Главком", опираючись на дані держпорталу публічних коштів зазначає, що щомісяця у 2022 році Зеленський отримував 22,54 тис. грн заробітної плати. Загальний його дохід у 2022 році склав 270,48 тис. грн. Такий самий заробіток глава держави мав у 2021 році.

Своєю чергою керівник ОП Андрій Єрмак торік заробив 457,01 тис. грн. Зазначається, що це майже 40 тис. грн за місяць.

У 2021 році Єрмак одержав 453,69 тис. грн зарплати та відшкодування 14 тис. грн за відрядження за кордон від Державного управління справами.

"Главком" повідомляє, що більші, ніж у Зеленського, зарплати мають і заступники Єрмака: Ростислав Шурма – 334,51 тис. грн, Кирило Тимошенко – 380,61 тис. грн, Андрій Смирнов – 383,69 тис. грн, Олег Татаров – 403,74 тис. грн.

У виданні зазначили, що було скеровано інформаційний запит щодо зарплат президента та окремих працівників Офісу за 2022 рік в Державне управління справами, проте ДУС відмовило у запиті, зазначивши, що таку інформацію може надати тільки по закінченню воєнного стану.

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