Засідання комісії з призначення керівника САП заплановане на 22 лютого

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



Черегове засідання комісії з призначення очільника САП має відбутися 22 лютого 2022 року о 15:00. Його планують провести в Тренінговому центрі прокурорів України (авдиторія № 118, корпус № 1) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-б.



Переглянути трансляцію засідання в реальному часі можна за посиланням.

Нагадаємо, 3 лютого, конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури втретє не затвердила результати конкурсу через відсутність кворуму.

У посольстві США закликали членів комісії з обрання керівника САП нарешті свою роботу.

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