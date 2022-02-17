Засідання комісії з призначення керівника САП заплановане на 22 лютого
22 лютого у Тренінговому центрі прокурорів України заплановано провести засідання комісії з призначення керівника САП
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Черегове засідання комісії з призначення очільника САП має відбутися 22 лютого 2022 року о 15:00. Його планують провести в Тренінговому центрі прокурорів України (авдиторія № 118, корпус № 1) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-б.
Переглянути трансляцію засідання в реальному часі можна за посиланням.
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