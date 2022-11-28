Засідання Ради міністрів ОБСЄ у Польщі пройде без представника РФ, - Кулеба
Засідання Ради міністрів ОБСЄ у польському місті Лодзь вперше відбудеться без участі представника Росії
Про це повідомив у Фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Рада міністрів ОБСЄ вперше пройде без російського міністра. І це правильно - немає чого йому робити. Вони лише імітують переговори. Вони лише імітують дипломатію. А насправді вони зробили свій вибір: цей вибір – війна і воєнні злочини", – сказав очільник МЗС.
Він наголосив, що сьогодні буде багато міжнародних подій і на рівні президента, і на рівні МЗС, а увечері він вирушить у міжнародне відрядження - спочатку в Бухарест на засідання Ради міністрів НАТО, а потім в Лодзь на засідання Ради міністрів ОБСЄ.
- Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України. Зеленський зауважив, що через 9 місяців безперервних злочинів Росія залишається одним із членів Парламентської асамблеї організації.
- А головуюча в ОБСЄ Польща відмовила у візах російській делегації, яка мала їхати до Варшави на осінню сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ.
-
Постійні делегації України, Естонії та Литви у Парламентській асамблеї ОБСЄ заявили, що бойкотуватимуть роботу організації після того, як постійний комітет не зміг змінити правила для вигнання Росії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе