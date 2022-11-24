Зеленський закликав реформувати Парламентську асамблею ОБСЄ

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні 24 листопада.

"У Парламентській асамблеї ОБСЄ діє такий принцип ухвалення рішень, що треба погоджувати рішення довгі місяці й переконувати абсолютно всіх, навіть щоб позбавити прав делегацію держави-терориста. Так точно не має бути. Під час такої війни, під час такого терору рішення проти держави-винуватця мають ухвалюватися миттєво", - сказав Зеленський.

Тому сьогодні він звернувся до Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка зараз працює в Польщі та закликав до реформування організації, "щоб вона нарешті могла допомогти відновити безпеку у Європі".

"Ми бачимо, як на різних міжнародних майданчиках шукають і знаходять необхідні рішення, щоб допомогти зупинити російський терор, максимально ізолювати державу-терориста та знайти вихід із жорстоких глобальних криз, створених Росією. Але чому серед цих майданчиків досі немає ОБСЄ? Чому, зокрема, держава-терорист навіть через 9 місяців своїх безперервних злочинів і досі залишається одним із членів вашої Парламентської асамблеї? Щоб нарешті зупинити перелік місяців війни та почати відлік років миру, треба використати всі національні й міжнародні можливості для тиску на державу-терориста. Будьте у цьому лідерами – і будете лідерами руху до миру", - зазначив Зеленський.

"Сподіваюся, що члени ОБСЄ дослухаються до українського заклику", - додав він.

Президент України під час виступу в режимі відеоконференції на терміновому засіданні Радбезу ООН 23 листопада закликав цю організацію засудити ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі.

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