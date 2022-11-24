Про це Володимир Зеленський сказав під час виступу в режимі відеоконференції на терміновому засідання Радбезу ООН 23 листопада.

"Серед вас – представники держави, яка нічого не пропонує світу, окрім терору, дестабілізації та дезінформації. Будь-які російські формули не передбачають нічого іншого. Саме тому я наголошую ще раз: настав час підтримати українську формулу миру. У світі не має залишитися жодної можливості для терору. Саме тому ми звертаємося до наших партнерів по підтримку для захисту нашого неба. Нам потрібні сучасні та ефективні системи ППО й ПРО, і я дякую всім, хто вже допомагає", - сказав він.

Зеленський зазначив, що обстріл критичної інфраструктури України є російською формулою терору, від якого страждає не лише Україна, а й сусідні держави. А в умовах низької температури, коли десятки мільйонів людей залишаються без електроенергії, опалення й води – "це зброя масового знищення, це очевидний злочин проти людяності". Він запросив представників ООН приїхати й побачити наслідки дій РФ в Україні

Окрім того, український президент наголосив: терористична держава не може брати участь у голосуваннях ООН, які стосуються її агресії.

"Це тупикова ситуація, коли сторона, яка веде війну, блокує будь-яку спробу від імені Ради Безпеки ООН виконати свій мандат", – зазначив він.

"Я закликаю вас до конкретних кроків на захист людяності й життя! Радбез має дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста відповідно до розділу 7-го Статуту ООН. Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію – про засудження будь-яких форм енергетичного терору", - додав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський доручив послу України в ООН звернутися із запитом про невідкладне засідання Ради безпеки після масованого ракетного обстрілу нашої країни.

Як повідомили у Повітряних силах України, загалом Росія випустила 70 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 і "Калібр". Пуски здійснили з Чорного моря, Ростовської області та Каспійського регіону. Сили ППО збили 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе

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