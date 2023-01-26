Про це повідомляє пресслужба президента України.

Також заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточної ситуації на фронті. Детально розглянули ситуацію на Бахмутському напрямку.

"Обговорили з учасниками засідання питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативне розподілення по угрупованнях військ. Окрему увагу приділили питанню підготовки українських військових за кордоном. Щодня працюємо, щоб наші Збройні Сили були міцнішими та потужнішими. До перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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