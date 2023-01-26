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Засідання Ставки: розглядали ситуацію у Бахмуті, розподіл озброєння та вишкіл військових за кордоном

26 січня, 2023 четвер
20:16
війна з Росією Володимир Зеленський

Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили заходи ще надійнішої протидії майбутнім ракетним загрозам

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Також заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточної ситуації на фронті. Детально розглянули ситуацію на Бахмутському напрямку.

"Обговорили з учасниками засідання питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативне розподілення по угрупованнях військ. Окрему увагу приділили питанню підготовки українських військових за кордоном. Щодня працюємо, щоб наші Збройні Сили були міцнішими та потужнішими. До перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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Володимир Зеленський
Бахмут
зброя для України
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