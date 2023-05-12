Про це Зеленський повідомив у телеграмі.

"Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках", - написав він.

Також на засіданні доповідав генерал Тарнавський. Він розповів про актуальну ситуацію в об'єднаних стратегічних угрупованнях "Таврія", "Одеса" і "Північ". Після доповіді було визначено першочергові потреби ОСУВів. Ознайомилися також із темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.

"Були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратегпрому Камишіна. Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", - зазначив Зеленський.