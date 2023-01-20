Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Остіна під час засідання Контактної групи з оборони у форматі Рамштайн, яка проходить зараз у Німеччині.

"Москва зараз звертається до своїх небагатьох партнерів, що залишилися, щоб поповнити своє трагічне та непотрібне вторгнення, але навіть Іран і Північна Корея не визнають, що вони постачають Росію", - наголосив він.

За словами глави Пентагону, що у Росії "закінчуються боєприпаси й країна зазнає значних бойових втрат".

Видання наголошує, що раніше Іран заперечував постачання Росії зброї для використання в Україні, заявляючи, що "не робив і не буде" цього робити, після заяв Києва та розвідки США про те, що Росія використовує "безпілотники-камікадзе" іранського виробництва у своїх атаках на українську територію.

20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".

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