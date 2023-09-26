Засновник банди "Восток", терорист Ходаковський стверджує, що потрапив під обстріл HIMARS

Про це він написав у Telegram.

Терорист стверджує, що HIMARS двічі ледве не поцілив йому в голову, тому довелося змінювати місце дислокації.

Він також опублікував відео, на якому видно понівечені автомобілі та вирви, які утворилися внаслідок влучання снарядів.

Українські військові інформацію про застосування РСЗВ на Донеччині офіційно не повідомляли.

Довідка: HIMARS – це високомобільна американська реактивна система залпового вогню, призначена для тактики "стріляй і тікай". Вантажівка здатна нести шість снарядів для залпового вогню або одну ракету ATACMS. HIMARS — це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність стрільби складає до 499 км. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину.