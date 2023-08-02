Про це інформує Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

"Освітній мобільний застосунок Bandura App, що був створений за підтримки Український культурний фонд, встановили понад 220 000 користувачів", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що серед найпопулярніших країн, що користуються додатком, – Індія, Іспанія та США.

Цей застосунок дозволяє на мобільному телефоні грати на 6 музичних інструментах України, зокрема бандурі, кобзі, бубоні та торбані.

Дізнатися про історію, особливості, техніку гри та інші факти про інструменти, послухати народні та сучасні пісні на бандурі та розповіді музикознавців. А також переглянути лекції та відео про те, як інструмент звучить наживо.

Програма доступна для завантаження.