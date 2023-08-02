Застосунок Bandura App, де можна зіграти на українських інструментах, встановили понад 220 тис. користувачів
Понад 220 тисяч користувачів встановили Bandura App - освітній мобільний застосунок про українські музичні інструменти
Про це інформує Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.
"Освітній мобільний застосунок Bandura App, що був створений за підтримки Український культурний фонд, встановили понад 220 000 користувачів", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що серед найпопулярніших країн, що користуються додатком, – Індія, Іспанія та США.
Цей застосунок дозволяє на мобільному телефоні грати на 6 музичних інструментах України, зокрема бандурі, кобзі, бубоні та торбані.
Дізнатися про історію, особливості, техніку гри та інші факти про інструменти, послухати народні та сучасні пісні на бандурі та розповіді музикознавців. А також переглянути лекції та відео про те, як інструмент звучить наживо.
Програма доступна для завантаження.
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