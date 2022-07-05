Заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко пішов до війська
Андрій Іллєнко офіційно долучився до батальйону "Свобода"
Про це екснардеп написав на своїй facebook-сторінці.
"Від сьогодні я – молодший лейтенант 4 бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України. Саме у складі цієї легендарної бригади воює батальйон "Свобода", до якого тепер я вже офіційно долучений", – написав він.
За словами Іллєнка, вже завтра він відбуває у частину.
"Починається новий етап мого життя – і я точно переконаний, що попереду лише перемога", – додав Андрій Іллєнко.Андрій Іллєнко – український політичний діяч, народний депутат України VII та VIII скликань, голова міжфракційного об'єднання ВО "Свобода" у ВРУ 8-го скликання, заступник голови ВО "Свобода". Кандидував на посаду міського голови Києва на виборах 2020 року.
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