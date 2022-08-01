Про це інформує Служба безпеки України в Кіровоградській області.

"Оперативники СБУ затримали на гарячому заступника декана одного з факультетів та старшого викладача ЛА НАУ, які вимагали та одержали неправомірну вигоду у розмірі 45 000 гривень у студента за безперешкодну здачу предметів академічної різниці та подальшого одержання диплома бакалавра", - йдеться в повідомленні.



Це вже не перший випадок хабарництва серед цих викладачів. Відомо, що лише з початку року зловмисники вимагали гроші у понад 30 студентів.



Співробітникам Льотної академії Національного авіаційного університету невдовзі повідомлять про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та оберуть запобіжні заходи.



"За останні півтора року співробітники УСБУ в Кіровоградській області вчетверте викрили керівництво університету на корупційній діяльності. Так, затримано начальника ЛА НАУ, начальника Льотного училища академії, декана одного з факультетів та начальника відділу вказаного навчального закладу. Всіх злочинців відсторонено або звільнено з посад", - йдеться в повідомленні.

Народний депутат від "Слуги Народу" Олег Дунда вважає, що під час війни корупція повинна прирівнюватися до державної зради.

29 червня керівник Центру протидії корупції розповів, як через дії заступника глави Офісу президента Україна могла втратити шанс стати кандидатом на вступ до Євросоюзу.

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