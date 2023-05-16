"Заступнику генпрокурора ДНР" оголосили підозру в тероризмі
Правоохоронці оголосили підозру громадянину РФ, який виконує роль "першого заступника" генерального прокурора "ДНР"
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Зловмиснику інкримінується участь у терористичній організації й інше сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).
Установлено, що фігурант протягом тривалого часу працював в органах російської прокуратури. З метою отримати "підвищення" у листопаді 2022 року він добровільно вступив до окремого структурного підрозділу "ДНР", обійнявши псевдопосаду "першого заступника генпрокурора".
За даними слідства, зловмисник усвідомлював, що діяльність "ДНР" та її структурних підрозділів є незаконною, спрямованою на зміну меж території України, і такою, що призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків й інших тяжких наслідків.
- Підозру у фінансуванні тероризму отримали троє підприємців з Житомирської області, які закупляли продукцію на суму понад 50 млн гривень у "ДНР".
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