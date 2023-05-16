"Заступнику генпрокурора ДНР" оголосили підозру в тероризмі

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Зловмиснику інкримінується участь у терористичній організації й інше сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

Установлено, що фігурант протягом тривалого часу працював в органах російської прокуратури. З метою отримати "підвищення" у листопаді 2022 року він добровільно вступив до окремого структурного підрозділу "ДНР", обійнявши псевдопосаду "першого заступника генпрокурора".

За даними слідства, зловмисник усвідомлював, що діяльність "ДНР" та її структурних підрозділів є незаконною, спрямованою на зміну меж території України, і такою, що призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків й інших тяжких наслідків.