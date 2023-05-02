Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури трьом підприємцям Житомирщини повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму за попередньою змовою групою осіб", - пише відомство.

Слідство встановило, що після окупації у 2014 році деяких регіонів Донеччини, два українські підприємства були захоплені та перереєстровані як власність окупаційної влади Росії.

Йдеться про ТОВ "Дебальцівський завод металургійного машинобудування" і "Завод "Ремкомунелектротранс", які спеціалізувалися на виготовленні ливарної продукції. Підприємства перереєстрували у "департаменте государственной регистрации министерства доходов и зборов "ДНР".

"Для безперешкодної реалізації продукції та приховування реальних даних про виробника нові "власники" зареєстрували низку "дочірніх" підприємств. У такий спосіб налагоджували протиправний механізм з постачання товару в Україну, а також зв’язки з суб’єктами господарювання, зареєстрованими на її території", - пояснюють в пресслужбі.

Власник, директор та бухгалтер кількох підприємств з Житомирської області погодилися купувати товари ливарного виробництва для перепродажу українським підприємствам гірничої галузі.

У 2017-2022 роках понад 50 млн грн (113 млн російських рублів) було перераховано за придбану продукцію з тимчасово окупованої території Донеччини.

Податкова звітність подавалася в контрольних органах від імені українських підприємств. Перекази здійснювалися на рахунки постачальників. Сплачені ними кошти будуть використано для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації "ДНР".

Зокрема на ТОВ "Дебальцівський завод металургійного машинобудування" зараз ремонтують військову техніку окупаційних збройних формувань РФ.