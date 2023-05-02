Безробітній зі Слов'янська здавав "народній міліції "ДНР" розташування українських воїнів
СБУ затримала в Слов’янську чоловіка, яка передавала рашистам розвіддані про українських військ, за це йому обіцяли гроші та "посаду" після нібито окупації
Про це інформує Служба безпеки України.
Правоохоронці затримали безробітного жителя міста Слов’янськ Донецької області. Отриману інформацію ворог планував використати для підготовки ракетних ударів по позиціях ЗСУ та Нацгвардії на Бахмутському напрямку.
Затриманий спілкувався із "заступником командира комендантського полку народної міліції "ДНР".
Фото: Служба безпеки України
Його обов'язком було обходити місцевість і фотографував місця перебування українських воїнів, а потім передавати дані через заборонену соцмережу РФ.
Російські представники обіцяли поплічнику гроші та "високу посаду", у разі захоплення Слов’янська.
Чоловіку повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою.
- Також СБУ затримала російського інформатора, який збирав дані про Південноукраїнську атомну електростанцію.
- Раніше правоохоронці викрили російського інформатора, який через заборонену соцмережу передавав деенерівцю розміщення ЗСУ у звільненому Лимані.
- СБУ затримала російського інформатора, який передавав інформацію про оборону заводів, локації Збройних Сил України та промислові об’єкти в Одеській області.
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