Про це інформує Служба безпеки України.

Правоохоронці затримали безробітного жителя міста Слов’янськ Донецької області. Отриману інформацію ворог планував використати для підготовки ракетних ударів по позиціях ЗСУ та Нацгвардії на Бахмутському напрямку.

Затриманий спілкувався із "заступником командира комендантського полку народної міліції "ДНР".

Фото: Служба безпеки України

Його обов'язком було обходити місцевість і фотографував місця перебування українських воїнів, а потім передавати дані через заборонену соцмережу РФ.

Російські представники обіцяли поплічнику гроші та "високу посаду", у разі захоплення Слов’янська.

Чоловіку повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою.