Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що зловмисник - працівник місцевого заводу хімічної галузі. Він передавав знайомим росіянам координати критичної інфраструктури на території підприємства та детальну інформацію про місця базування та види озброєння підрозділів Сил оборони, які залучені до захисту об’єкта.

"Окремі відеофайли він супроводжував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських захисників. Для комунікації зловмисник використовував закриті чати одного з месенджерів", - роз'яснюють правоохоронці.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, або розміщення ЗСУ. Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою.