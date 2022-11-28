Затриманий ще один підозрюваний у скоєнні теракту в Стамбулі, - CNN Turk

Про це повідомляє CNN Turk, посилаючись на заяву міністра.

Сойлу зазначив, що затримали брата іншого підозрюваного у теракті - Біляля Хассана. Хассан був спільником та видавав себе за чоловіка Ахлами Альбашир, яка залишила вибухівку на лавці на вулиці Істікляль.

“Брат Біляля Хассана, який втік після нападу на Таксімі, був спійманий”, - повідомив міністр внутрішніх справ.

Сойлу також розповів, що з 2020 по 2022 рік було попереджено 81 спробу сирійських терактів у Туреччині.

У неділю, 13 листопада, в центрі турецького міста Стамбул на пішохідній туристичній вулиці Істікляль пролунав вибух, внаслідок якого 6 загинули та 81 людина зазнала поранень.

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