Затримання Чауса: спецназ СБУ заблокував спецпризначенців НАБУ, - ЗМІ
За даними журналістів, автомобіль зі спецназом НАБУ, який намагався заарештувати колишнього суддю Чауса, заблокував спецназ Служби безпеки України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Детективи НАБУ виявили машину, на якій суддя Чаус був вивезений співробітниками СБУ. Машина в'їхала на територію комплексу будівель СБУ в центрі Києва. Однак авто зі спецназом НАБУ заблокував спецназ СБУ, який не пропустив їх на територію.
За даними джерел ЗМІ, операція із захоплення Чауса здійснюється під командуванням спецпідрозділу СБУ “Альфа”.
- Нагадаємо, що екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
- У Національному антикорупційному бюро заявили, що правоохоронці, які затримали екссуддю Миколу Чауса, не виходили на зв’язок з ними.
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