Затримання Чауса: спецназ СБУ заблокував спецпризначенців НАБУ, - ЗМІ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Детективи НАБУ виявили машину, на якій суддя Чаус був вивезений співробітниками СБУ. Машина в'їхала на територію комплексу будівель СБУ в центрі Києва. Однак авто зі спецназом НАБУ заблокував спецназ СБУ, який не пропустив їх на територію.

За даними джерел ЗМІ, операція із захоплення Чауса здійснюється під командуванням спецпідрозділу СБУ “Альфа”.



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