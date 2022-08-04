Завдання знищити керченський міст буде поставлено і буде виконано, - військовий експерт Риженко
Експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко вважає, що росіяни намагаються знизити загрозу знищення керченського мосту через наявність систем HIMARS
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Керченським мостом постачається зброя противника, яка перекидається на Південь України. Є сенс нейтралізувати Кримський міст, щоб припинити постачання зброї та техніки. Це враховується в операційних планах Генштабу України. Таке завдання буде поставлено і буде виконано", - пояснив Риженко.
Військовий експерт також додав, якщо буде знищено керченський міст - росіяни не зможуть підтягувати резерви до окупованого Криму.
"Росіяни використовують старий метод, аби захистити міст. Відбивачі радіосигналів вводять в оману головку самонаведення ракети. Такі радіолокаційні відбивачі-трикутники встановлені біля керченського мосту. Ефективність цих пасток значно знижена. Росіяни намагаються знизити загрозу знищення керченського мосту, через наявність систем HIMARS", - підкреслив Риженко.
- Нагадаємо, що 16 червня військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що данські берегові ракетні комплекси Harpoon здатні знищити Кримський міст і відрізати окупований росіянами півострів від Російської Федерації.
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