Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Керченським мостом постачається зброя противника, яка перекидається на Південь України. Є сенс нейтралізувати Кримський міст, щоб припинити постачання зброї та техніки. Це враховується в операційних планах Генштабу України. Таке завдання буде поставлено і буде виконано", - пояснив Риженко.

Військовий експерт також додав, якщо буде знищено керченський міст - росіяни не зможуть підтягувати резерви до окупованого Криму.

"Росіяни використовують старий метод, аби захистити міст. Відбивачі радіосигналів вводять в оману головку самонаведення ракети. Такі радіолокаційні відбивачі-трикутники встановлені біля керченського мосту. Ефективність цих пасток значно знижена. Росіяни намагаються знизити загрозу знищення керченського мосту, через наявність систем HIMARS", - підкреслив Риженко.