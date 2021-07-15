Віддав бомбосховище під забудову: столичному чиновнику оголосили підозру
Колишнього директора державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" підозрюють у тому, що він віддав бомбосховище під забудову
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Через неналежне виконання свої обов’язків в установі, яка перебуває на балансі організації, протягом 2015-2016 років йшло будівництво, організоване приватним товариством, яке знищило захисну споруду (бомбосховище) по вул. Лютеранській. Відповідно до відомостей номерного обліку сховищ І-IV класів міста Києва споруда віднесена до 3-го класу.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ через службову недбалість, яка призвела до знищення бомбосховища у Печерському районі Києва.
Внаслідок знищення бомбосховища було порушено систему цивільного захисту населення столиці та заподіяно державі шкоду у розмірі 2,3 млн грн.
Наразі триває досудове розслідування, встановлюється коло осіб безпосередньо винних у знищенні захисної споруди та з’ясовуються обставини за яких будівля в якій знаходилися захисна споруда вибула з держвласності.
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