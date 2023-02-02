Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Вже майже рік ми стоїмо проти зла. Ми об'єднані, якими давно не були. І ми сміливі – наші героїчні солдати вже завдавали поразок злу на полі бою. Ми не допускаємо зневіри. Завдяки хоробрості наших воїнів. Завдяки допомозі друзів свободи у світі, лідерам і людям, які допомагають. Ми разом стоїмо. І ми з вами повинні зробити все, щоб наступного року – у перший четвер лютого – ми змогли помолитися вже просто з подякою за здобутий порятунок від зла", - сказав Зеленський.

Президент України також назвав це єднання символом того, що попри будь-які, навіть найгірші, обставини, найкраще в людях переважає, а молитва – продовжується.

Національний молитовний сніданок щороку проводиться у Вашингтоні. У цій зустрічі зазвичай беруть участь політики та релігійні лідери зі США та з інших країн. Молитовні зустрічі почали проводити під час Другої світової війни, проте перший Національний молитовний сніданок за участі президента США відбувся в 1953 році за президентства Ейзенгауера.

Цьогоріч у Молитовному сніданку взяли участь президент США Джозеф Байден, віцепрезидент США Камала Гарріс, лідери Конгресу, представники штатів, суспільства та релігійних спільнот, а також король Йорданії Абдалла.

Раніше Зеленський заявив на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії, що цьогоріч мають зникнути всі перепони для початку переговорів про членство України в ЄС.