Зеленський: Цього року мають зникнути всі перепони для вступу України в ЄС

Про це він заявив на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії, повідомляє "Укрінформ"

"Цей рік має стати тим часом коли не залишиться жодної перепони для початку переговорів щодо повноправного членства України в ЄС. Україна виконає свою частину роботи, повинна виконати й виконає", - сказав Зеленський.

Опираючись на отриманий Україною звіт, уряд проведе "змістовну самооцінку", аби змінити українське законодавство відповідно до норм ЄС. Для цього буде створено Національний план наближення до законодавства ЄС, за координацію відповідатиме віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Зеленський висловив сподівання отримати оцінку виконання Україною семи рекомендацій вже навесні та зазначив, що ЄС та Україна вже об'єднуються.

"Україна та Євросоюз не є більше окремими суб'єктами європейського життя. Наші цінності спільні. Наша доля - спільна. Наш ворог - спільний, наш захист - спільний. А отже, і наше життя об'єднується", - зазначив глава держави.

2 лютого розпочалися спільні консультації уряду України з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і 15 членами ЄС, які разом із нею прибули до Києва.

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