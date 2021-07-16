Завдяки річним тарифам українці не відчують стрибку ціни на газ в опалювальний сезон, - Шмигаль
Встановлення фіксованої річної ціни на газ дозволить українцям не відчути тарифних стрибків в опалювальний сезон
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.
"Ми застрахували людей від стрибків цін на газ, які ми бачимо зараз. Тобто, наприклад, споживачі "Нафтогазу" сьогодні платять 7,96 грн/куб.м", - сказав прем'єр.
Він нагадав, що ціна на газ в Європі зросла до максимальної за останні 13 років - понад $450/тис. куб.м
"Такої ціни не було з 2008 року, а це означає, що українські домогосподарства були б змушені платити по 13-15 грн/куб.м газу. Але цього не відбувається, як ми бачимо", - додав прем'єр.
Він також зауважив, що регулювання тарифів на тепло повністю передане місцевій владі, а стабільні контракти дозволять теплокомуненерго отримувати газ без коливання цін.
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