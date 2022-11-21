Завершено розслідування справи Межигір’я: Віктора Януковича і його сина чекають у НАБУ

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на копії документів.

Віктора й Олександра Януковичів підозрюють у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і відмиванні доходів.

У повістках НАБУ вказано місця проживання підозрюваних: Віктора Януковича – в Ростові-на-Дону, Олександра Януковича – у Санкт-Петербурзі.

Обох Януковичів чекають 6 грудня 2022 року в будівлі НАБУ, що в Києві на вул. Василя Сурикова, 3. Слідство має намір вручити їм обвинувальні акти у рамках кримінального провадження № 42015000000002833, яке розслідувалося з 2015 року.

Йдеться про так звану справу Межигір’я – комплекс будівель державної резиденції із земельними ділянками, який опинився у приватних руках у час, коли Віктор Янукович працював прем’єр-міністром у 2007 році. За версією правоохоронців, роль його сина Олександра полягала в організації створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

У жовтні 2021 року детектив НАБУ зупинив досудове розслідування, посилаючись на те, що Януковичі переховуються від слідства і справжнє їхнє місце перебування невідоме. Однак суд скасував постанову НАБУ. Ключова мотивація – стосовно Януковичів в Україні дозволено заочне досудове розслідування.

3 листопада 2022 року Вищий антикорупційний суд дав час адвокатам Януковича до 5 грудня для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Всього у справі 151 том письмових матеріалів і речові докази.

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