Завершено розслідування справи Межигір’я: Віктора Януковича і його сина чекають у НАБУ
Національне антикорупційне бюро оприлюднило повістки про виклик експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра, підозрюваних у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і відмиванні доходів
Про це повідомляє "Главком" з посиланням на копії документів.
Віктора й Олександра Януковичів підозрюють у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і відмиванні доходів.
У повістках НАБУ вказано місця проживання підозрюваних: Віктора Януковича – в Ростові-на-Дону, Олександра Януковича – у Санкт-Петербурзі.
Обох Януковичів чекають 6 грудня 2022 року в будівлі НАБУ, що в Києві на вул. Василя Сурикова, 3. Слідство має намір вручити їм обвинувальні акти у рамках кримінального провадження № 42015000000002833, яке розслідувалося з 2015 року.
Йдеться про так звану справу Межигір’я – комплекс будівель державної резиденції із земельними ділянками, який опинився у приватних руках у час, коли Віктор Янукович працював прем’єр-міністром у 2007 році. За версією правоохоронців, роль його сина Олександра полягала в організації створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
У жовтні 2021 року детектив НАБУ зупинив досудове розслідування, посилаючись на те, що Януковичі переховуються від слідства і справжнє їхнє місце перебування невідоме. Однак суд скасував постанову НАБУ. Ключова мотивація – стосовно Януковичів в Україні дозволено заочне досудове розслідування.
3 листопада 2022 року Вищий антикорупційний суд дав час адвокатам Януковича до 5 грудня для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Всього у справі 151 том письмових матеріалів і речові докази.
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