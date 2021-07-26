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Головна Економіка Завод "Антонов" планує збирати літаки у Канаді для міжнародних ринків

Завод "Антонов" планує збирати літаки у Канаді для міжнародних ринків

26 липня, 2021 понедiлок
12:42
Економіка Завод "Антонов"

Державне підприємство "Антонов" планує збирати у Канаді літак моделі Ан-74ТК-200

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Згідно з повідомленням, держпідприємство "Антонов" та уряд Квебеку готові сприяти підписанню угоди між Міністерством стратегічних галузей промисловості, державним концерном "Укроборонпром" та його підприємствами про виробництво літаків Ан-74ТК-200 у Квебеку для міжнародних ринків, у тому числі і північноамериканських.

За інформацією Укроборонпрому, літак Ан-74ТК-200 призначений для перевезення 52 пасажирів, вантажів до 10 тонн, а також змішаних пасажирських та вантажних перевезень на міжнародних повітряних маршрутах короткої та середньої дальності. Максимальна злітна маса літака - 36,5 тонн, максимальна висота польоту - 10100 м, крейсерська швидкість - 600-700 км/год, дальність польоту з вантажем 10 тонн - 950 км, при навантаженні 1,8 тонни вона становить 4250 км. Екіпаж складається з двох осіб.

У пресслужбі додали, що літак можна використовувати в особливо суворих умовах експлуатації, що є ринковою перевагою цієї моделі.

Водночас, за даними Укроборонпрому, недоліками моделі є використання значної кількості компонентів, які виробляються в Росії, які, крім цього, не відповідають сучасним вимогам. Це, в свою чергу, є перепоною для отримання обов'язкової сертифікації літаків на європейських та американських ринках.

Зазначається, ця модель літаків вже виготовлялася серійно на Харківському авіазаводі. Планується розробити низку модифікацій базової моделі літаків цивільного та спеціального призначення. Так, у майбутній моделі планується максимально використовувати новітні авіаційні технології.

У пресслужбі зазначили, що остаточне складання моделей буде організовано на виробничих потужностях в Україні та Канаді. Так, на етапі проєктування модифікацій акцент зроблено на відповідності проєкту критеріям сертифікації Канадського авіаційного управління, що може значно пришвидшити майбутній процес сертифікації.

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літаки
Укроборонпром
Антонов
авіабудівництво
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