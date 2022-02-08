Заволодів понад 93 млн грн Укрзалізниці: НАБУ та САП скерували до суду справу щодо нардепа Дубневича
Справу щодо заволодіння депутатом Ярославом Дубневичем 93,28 млн грн на закупівлі для Укрзалізниці скеровано до суду
Про це повідомляє пресцентр НАБУ.
За інформацією слідства, депутат спільно з вісьмома особами організував схему, внаслідок якої філія Укрзалізниці "Центр забезпечення виробництва" у грудні 2015 року - березні 2017 року закупила стрілочну продукцію за завищеними цінами не у виробника, а через дві компанії-посередниці, бенефіціарним власником однієї з яких є народний депутат.
Укрзалізниця втратила 93,28 млн грн. Ці гроші зловмисники розподілили між собою.
У січні 2019 року сімом фігурантам справи повідомили про підозру. У лютого затримали й оголосили про підозру колишньому заступнику керівника філії "Центр забезпечення виробництва" Укрзалізниці.
У травні 2019 року завершилося розслідування щодо зловмисникам.
У жовтні 2019 року, за згодою, Верховної Ради, про підозру повідомили нардепу.
Як пише Слово і Діло
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