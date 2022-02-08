Заволодів понад 93 млн грн Укрзалізниці: НАБУ та САП скерували до суду справу щодо нардепа Дубневича

Про це повідомляє пресцентр НАБУ.



За інформацією слідства, депутат спільно з вісьмома особами організував схему, внаслідок якої філія Укрзалізниці "Центр забезпечення виробництва" у грудні 2015 року - березні 2017 року закупила стрілочну продукцію за завищеними цінами не у виробника, а через дві компанії-посередниці, бенефіціарним власником однієї з яких є народний депутат.



Укрзалізниця втратила 93,28 млн грн. Ці гроші зловмисники розподілили між собою.



У січні 2019 року сімом фігурантам справи повідомили про підозру. У лютого затримали й оголосили про підозру колишньому заступнику керівника філії "Центр забезпечення виробництва" Укрзалізниці.



У травні 2019 року завершилося розслідування щодо зловмисникам.



У жовтні 2019 року, за згодою, Верховної Ради, про підозру повідомили нардепу.



Як пише Слово і Діло

У серпні 2021 року справа нардепа Дубневича про розтрату на 93 млн грн вийшла на завершальний етап.

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