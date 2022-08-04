Заяви Шредера про готовність РФ до переговорів поновлюють легітимність Путіна в очах світу, - журналіст-міжнародник Брайлян
Президент РФ Володимир Путін прагне переговорів з Україною, бо це означатиме, що він є впливовим
Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст-міжнародник Єгор Брайлян.
Він прокоментував заяву ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера про те, що російський президент Володимир Путін відкритий до дипломатичного врегулювання війни з Україною.
"Для Путіна питання переговорів є найбільш важливим. В першу чергу, через те, що це відновлює легітимність Путіна в очах міжнародної спільноти. Якщо з політиком хочуть вести переговори, то він є важливим та впливовим", - сказав журналіст.
На його думку, Україна не піде ні на які поступки і переговори з Росією до того, як відбудеться повна деокупація всіх територій.
"Саме тому Путін хоче розхитувати європейську та трансатлантичну єдність і для Заходу зараз важливо не повестись на цей гачок Путіна. Я думаю, що багато європейських політиків на Заході бачать, ким є Путін. Він порушує будь-які домовленості, він не хоче йти на поступки і виводити свої війська з України", - підсумував Брайлян.
- 26 липня стало відомо, що Герхард Шредер під час відпустки прибув до Москви.
- Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що під час візиту до Москви зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним та говорив з ним про припинення вогню в Україні.
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