Заяви Шредера про готовність РФ до переговорів поновлюють легітимність Путіна в очах світу, - журналіст-міжнародник Брайлян

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст-міжнародник Єгор Брайлян.

Він прокоментував заяву ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера про те, що російський президент Володимир Путін відкритий до дипломатичного врегулювання війни з Україною.

"Для Путіна питання переговорів є найбільш важливим. В першу чергу, через те, що це відновлює легітимність Путіна в очах міжнародної спільноти. Якщо з політиком хочуть вести переговори, то він є важливим та впливовим", - сказав журналіст.

На його думку, Україна не піде ні на які поступки і переговори з Росією до того, як відбудеться повна деокупація всіх територій.

"Саме тому Путін хоче розхитувати європейську та трансатлантичну єдність і для Заходу зараз важливо не повестись на цей гачок Путіна. Я думаю, що багато європейських політиків на Заході бачать, ким є Путін. Він порушує будь-які домовленості, він не хоче йти на поступки і виводити свої війська з України", - підсумував Брайлян.

26 липня стало відомо, що Герхард Шредер під час відпустки прибув до Москви.

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що під час візиту до Москви зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним та говорив з ним про припинення вогню в Україні.