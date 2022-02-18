Заяви ватажків "Л/ДНР" про евакуацію - остаточна агонія, нам варто готуватися до сильніших обстрілів, - Геращенко
Радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що після заяв очільників "ДНР" Дениса Пушиліна та "ЛНР" Леоніда Пасічника про евакуацію населення ОРДЛО до Росії Україні варто готуватися до більш масштабних обстрілів
Про це він написав у Telegram.
"Заяви лідерів терористичних організацій "Л/ДНР" Пушиліна та Пасічника це, як на мене, остаточна агонія Мінських угод. Про які вибори на окупованих територіях може йтися, якщо вони нахабно брешуть своїм заручникам про неіснуючий наступ ЗСУ. Судячи з усього, готуються масштабні провокації зі ще більш масованим обстрілом української території", - написав Геращенко.
Радник міністра МВС додав, що Україна відповість на це правдою, і покаже всьому світу, що ЗСУ стоять на своїх позиціях і не збираються підігравати ворогам.
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