Заяви ватажків "Л/ДНР" про евакуацію - остаточна агонія, нам варто готуватися до сильніших обстрілів, - Геращенко

Про це він написав у Telegram.



"Заяви лідерів терористичних організацій "Л/ДНР" Пушиліна та Пасічника це, як на мене, остаточна агонія Мінських угод. Про які вибори на окупованих територіях може йтися, якщо вони нахабно брешуть своїм заручникам про неіснуючий наступ ЗСУ. Судячи з усього, готуються масштабні провокації зі ще більш масованим обстрілом української території", - написав Геращенко.



Радник міністра МВС додав, що Україна відповість на це правдою, і покаже всьому світу, що ЗСУ стоять на своїх позиціях і не збираються підігравати ворогам.





Раніше повідомлялося, що очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей.

Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.

Водночас у Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb