Заявку України на членство в ЄС обговорять у червні, - МЗС Франції
Очільники урядів країн ЄС обговорять заявку України на вступ до Європейського Союзу на саміті у червні
Про це повідомив під час брифінгу 12 травня представник МЗС Франції.
"Як неодноразово нагадував Президент Республіки та Міністр Європи та закордонних справ, Україна є частиною європейської родини. Заявка України на членство в Європейському Союзі, яка зараз розглядається Європейською комісією, буде обговорена на рівні глав держав і урядів у Європейській раді в червні", - сказав він.
Європейська правда пише, що так представник міністерства прокоментував заяву глави українського МЗС Дмитра Кулеби про те, що Україна хоче зарезервувати місце в Європейському Союзі, навіть якщо для отримання повноправного членства знадобиться час.
"Йдеться не про найшвидше членство України у ЄС. Але для нас дуже важливо, щоби це місце було зарезервоване за Україною", - сказав Кулеба в інтерв’ю німецькому мовнику ARD.
Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС вже у червні цього року під час саміту лідерів ЄС 23-24 червня.
- 12 квітня Україна почала роботу над опитувальником для набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
- 9 травня Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для вступу в ЄС.
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