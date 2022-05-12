Заявку України на членство в ЄС обговорять у червні, - МЗС Франції

Про це повідомив під час брифінгу 12 травня представник МЗС Франції.

"Як неодноразово нагадував Президент Республіки та Міністр Європи та закордонних справ, Україна є частиною європейської родини. Заявка України на членство в Європейському Союзі, яка зараз розглядається Європейською комісією, буде обговорена на рівні глав держав і урядів у Європейській раді в червні", - сказав він.

Європейська правда пише, що так представник міністерства прокоментував заяву глави українського МЗС Дмитра Кулеби про те, що Україна хоче зарезервувати місце в Європейському Союзі, навіть якщо для отримання повноправного членства знадобиться час.

"Йдеться не про найшвидше членство України у ЄС. Але для нас дуже важливо, щоби це місце було зарезервоване за Україною", - сказав Кулеба в інтерв’ю німецькому мовнику ARD.

Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС вже у червні цього року під час саміту лідерів ЄС 23-24 червня.

12 квітня Україна почала роботу над опитувальником для набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

9 травня Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для вступу в ЄС.

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