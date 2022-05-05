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Займання сухостою у Чорнобильській зоні відчуження локалізовано - ДСНС
Сьогодні, 5 травня, о 09:05 в Зоні відчуження ЧАЕС, поблизу контрольно-пропускного пункту "Дитятки", рятувальники локалізували займання сухостою. Утім гасіння ще триває
Про це інформує ДСНС України.
Займання сталося 4 травня. Нині осередок загоряння локалізували, але гасіння пожежі триває.
"Офіційно: 5 травня о 09:05 займання сухої трави поблизу КПП "Дитятки" в Зоні відчуження, що виникло напередодні, локалізовано. Триває гасіння", – йдеться у повідомленні.
- Учора, 4 травня, ми повідомляли, що у Київській області пожежі - горіло близько 1 га лісу в Іванківському районі та ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.
- Також, 4 травня, у лісі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС на закладеній міні підірвалися рятувальники ДСНС. Вибухом рознесло кабіну пожежної машини, двох людей госпіталізували з різними ступенями важкості.
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