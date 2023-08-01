Таку думку висловив виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вже зрозуміло, що світ стане багатовекторним. Захід боїться світу без Росії, тому що світ без Росії посилить позиції Китаю. У цьому світі зростатиме роль регіональних Альянсів. Україна, як держава, у XXI столітті першою відстояла свою незалежність зі зброєю в руках. Україна має претендувати бути одним з лідерів сучасного світу. Але, навіть після перемоги, наше лідерство не стане одномоментним. Нам потрібно змінюватися всередині країни", - наголосив Магда.

За словами політолога, ми маємо доносити до наших партнерів, що збереження Росії у нинішньому вигляді стане відкладеною загрозою для світу.

"Нам потрібно вибудовувати відносини з сусідами. Лише через сильні відносини з сусідами ми зможемо побудувати ефективну державу. Нам потрібно шукати можливості, щоб швидко відбудувати міцну державу. Наразі питання демонтажу Росії пішло з денного порядку. Ми маємо жити й боротися далі. Ми маємо доносити до наших партнерів, що збереження Росії у нинішньому вигляді стане відкладеною загрозою, яка може вистрілити, і не обов'язково по території України, а по іншій державі. І це стане серйозною проблемою для світу", - підкреслив Магда.

Останні події у Росії, зокрема, атаки дронів на Москву і пришвидшення призову до армії свідчать, що в Кремлі вже нездатні захистити власне населення від війни

Представник Великої Британії зауважив, що саме Росія є агресором у війні проти України, який посилає на смерть тисячі своїх людей







