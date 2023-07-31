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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Британська розвідка пояснила, чому влада РФ не здатна захистити своє населення від війни

Британська розвідка пояснила, чому влада РФ не здатна захистити своє населення від війни

31 липня, 2023 понедiлок
10:09
Війна з Росією російські військові окупанти

Останні події у Росії, зокрема, атаки дронів на Москву і пришвидшення призову до армії свідчать, що в Кремлі вже нездатні захистити власне населення від війни

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 31 липня.

Як зазначили у відомстві, наразі для влади РФ пріоритетним завданням є  внесення змін до законодавства, які дозволять швидше призивати більше чоловіків до армії.

Зокрема розвідка нагадує, що в середині липня держдума РФ підвищила максимальний призовний вік з 27 до 30 років, а мінімальний залишила на рівні 18 років. У відомстві також додали, що хоча призовники наразі не діють в Україні, вони звільняють професійних та мобілізованих солдатів від інших обов'язків всередині Росії.

24 липня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який поступово підвищує максимальний вік для тих, хто підлягає призову як резервісти: старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років.

Восени 2022 року резервісти увійшли до числа "частково мобілізованих" і зараз вони можуть забезпечити швидше збільшення кількості людей для участі в бойових діях в Україні.

"Збільшення ймовірності залучення  в бойові дії, атаки безпілотників на Москву, надзвичайний рівень внутрішніх репресій і нещодавній заколот Вагнера підкреслюють неспроможність російської держави захистити населення від війни", – йдеться у повідомленні.

  • 31 липня повідомлялося, що після того, як ЗСУ здійснили черговий удар по мосту Чонгар, який з'єднує материкову територію України з окупованим Кримом, російські "воєнкори" продемонстрували уникнення цієї теми, що вказує на її "незручність" для Кремля.
Світ
Росія
Володимир Путін
мобілізація
Військові новини
Велика Британiя
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