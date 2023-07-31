Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 31 липня.

Як зазначили у відомстві, наразі для влади РФ пріоритетним завданням є внесення змін до законодавства, які дозволять швидше призивати більше чоловіків до армії.

Зокрема розвідка нагадує, що в середині липня держдума РФ підвищила максимальний призовний вік з 27 до 30 років, а мінімальний залишила на рівні 18 років. У відомстві також додали, що хоча призовники наразі не діють в Україні, вони звільняють професійних та мобілізованих солдатів від інших обов'язків всередині Росії.

24 липня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який поступово підвищує максимальний вік для тих, хто підлягає призову як резервісти: старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років.

Восени 2022 року резервісти увійшли до числа "частково мобілізованих" і зараз вони можуть забезпечити швидше збільшення кількості людей для участі в бойових діях в Україні.

"Збільшення ймовірності залучення в бойові дії, атаки безпілотників на Москву, надзвичайний рівень внутрішніх репресій і нещодавній заколот Вагнера підкреслюють неспроможність російської держави захистити населення від війни", – йдеться у повідомленні.