Про це зазначили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що відсутність реакції російських військових блогерів на удар ЗСУ по мосту Чонгар – це "помітний перелом у репортажах про війну в Україні". Це, на думку фахівців, може бути ознакою того, що Кремль наказав "воєнкорам" утриматися від висвітлення певних тем.

Так, 29 липня Сили оборони України заявили про успішне завдання удару по мосту Чонгар на трасі М-18 (Джанкою - Мелітополь) між окупованим Кримом і тимчасово підконтрольною військам РФ частиною Херсонської області.

Також зазначається, що аналітики ISW не зафіксували жодних дискусій у російському медіаполі щодо українського удару чи коментарів щодо заяви ватажка окупантів на Херсонщині Володимира Сальдо про нібито перехоплення 12 українських крилатих ракет Strom Shadow при атаці на міст. При цьому фахівці зазначили, що російські блогери прокоментували удар ЗСУ по мосту Чонгар 22 червня із загальним обуренням і занепокоєнням.

"При цьому активно обговорювали цю тему російські блогери, які регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці", – зазначається у дописі.

Раніше ISW вже оцінював, що окремі російські "воєнкори" можуть формувати своє висвітлення війни в Україні у спосіб, більш сприятливий для кремлівських наративів, через страх покарання з боку Кремля.

Проте, експерти зазначають, що загальний страх перед покаранням Кремля навряд чи призвів би до такої майже повсюдної відсутності висвітлення важливої події, і більш імовірно, що причиною цього стала конкретна вказівка Кремля не висвітлювати перебої в роботі критично важливих наземних ліній зв’язку.