"Зберіть всіх лідерів світу": Байден розповів про прохання Зеленського на початку повномасштабного вторгнення
Джо Байден розповів, що на початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський попросив президента США "зібрати всіх лідерів світу", аби допомогти Україні
Про це він сказав під час зустрічі з Зеленським у Києві.
"Я тоді запитав у вас - "як я можу вам допомогти?". Ви тоді сказали: "зібрати лідерів усього світу і попросити їх підтримати Україну", - згадує Байден розмову з президентом України на початку повномасштабного вторгнення.
Президент США розповів, що "не міг повірити, що світ зміниться", коли російські літаки перетнули кордон. Він також зазначив, що всі чекали, що Україна може не витримати російського нападу.
"Світ тоді готувався до можливого падіння Києва. Тоді говорили, що Україні, можливо, скоро настане кінець. Але минув рік. А Київ стоїть. І Україна стоїть. І демократія стоїть непорушно й Америка з вами, і весь світ вам допомагає", - додав Байден.
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