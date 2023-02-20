Про це інформує РБК-Україна з посиланням на заяву Бадена на брифінгу у Києві.

"Ми знаємо, що попереду важкі дні, тижні та роки. Мета Путіна - стерти Україну з карти", - каже президент США.

Байден вважає, що військова кампанія Путіна провалюється, а його війська мають збитки у живій силі та нині втратили половину територій, які захопили. Серед росіян багато хто їде й вони не повернуться, бо не бачать майбутнього у РФ.

"Російська економіка падає, вона ізольована і постає перед труднощами", - наголосив американський президент.

За його словами, раніше Україна була слабка, а Захід - розділений, і на це й був розрахунок російського диктатора.

"Він (президент РФ Володимир Путін - ред.) думав, що він протримається довше, ніж ми. Я не думаю, що він так думає зараз", - додав Баден.

Водночас президент Штатів укотре пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч усім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви та далі будете перемагати", - заявив президент США.