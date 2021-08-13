Збільшення гуманітарної підтримки і реінтеграція територій після деокупації: Резніков зустрівся з високопосадовцями Держдепу США

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Як зазначається, що Резніков провів зустрічі із заступницею держсекретаря США з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини Азрою Зея та виконуючою обов’язки помічниці держсекретаря з питань населення, біженців та міграції Ненсі Іззо Джексон.

"Віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков також порушив питання про збільшення допомоги для гуманітарних проєктів, особливо стосовно внутрішньо переміщених осіб та українського населення, що проживає у територіальних громадах, що знаходяться поблизу або розділені лінією дотику, а також питання, пов'язані з розмінуванням", - йдеться у повідомленні.

У мінреінтеграції зауважили, що американська сторона підкреслила прихильність США до незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України, а також підтримку ініціативи "Кримська платформа". Також сторони підкреслили своє прагнення до подальшого зміцнення співробітництва в рамках американських програм допомоги населенню, постраждалому від війни. "Під час зустрічей з високопосадовцями Державного департаменту США сторони також обговорили питання процесу мирного врегулювання, ситуацію в регіоні, просування українських реформ, а також потреби України у допомозі у трансформації країни", - йдеться в повідомленні. Також сторони обговорили стратегію України щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій після їх звільнення й підготовку Урядом відповідного комплексного законодавства, яке має бути невдовзі ухвалене Верховною Радою України. Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що Україна занепокоєна планами Росії розмістити ядерну зброю у окупованому Криму.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb