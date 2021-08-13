Збільшення гуманітарної підтримки і реінтеграція територій після деокупації: Резніков зустрівся з високопосадовцями Держдепу США
Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зустрівся із представниками Держдепартаменту США та порушив питання збільшення допомоги Україні для гуманітарних проєктів
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Як зазначається, що Резніков провів зустрічі із заступницею держсекретаря США з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини Азрою Зея та виконуючою обов’язки помічниці держсекретаря з питань населення, біженців та міграції Ненсі Іззо Джексон.
"Віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков також порушив питання про збільшення допомоги для гуманітарних проєктів, особливо стосовно внутрішньо переміщених осіб та українського населення, що проживає у територіальних громадах, що знаходяться поблизу або розділені лінією дотику, а також питання, пов'язані з розмінуванням", - йдеться у повідомленні.
У мінреінтеграції зауважили, що американська сторона підкреслила прихильність США до незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України, а також підтримку ініціативи "Кримська платформа". Також сторони підкреслили своє прагнення до подальшого зміцнення співробітництва в рамках американських програм допомоги населенню, постраждалому від війни.
"Під час зустрічей з високопосадовцями Державного департаменту США сторони також обговорили питання процесу мирного врегулювання, ситуацію в регіоні, просування українських реформ, а також потреби України у допомозі у трансформації країни", - йдеться в повідомленні.
Також сторони обговорили стратегію України щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій після їх звільнення й підготовку Урядом відповідного комплексного законодавства, яке має бути невдовзі ухвалене Верховною Радою України.
- Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що Україна занепокоєна планами Росії розмістити ядерну зброю у окупованому Криму.
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