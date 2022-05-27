Збільшення податків в Україні наразі не передбачається, - Марченко

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Укрінформ.

"Ми не передбачаємо збільшення податків, не передбачаємо жорстких умов їх сплати. Ми хочемо відновити нормально працюючу податкову систему, митну систему з тим, щоб мати можливість збалансувати бюджет", - повідомив він.

Марченко зауважив, що на першому етапі йдеться про повернення ставок ПДВ на імпорт та ввізних мит, адже це допоможе підтримати український бізнес.

За його словами, у разі затяжної війни потрібно буде повернутися до системи оподаткування, яка діяла до 24 лютого.

"Це є рішення вимушене", - додав він.

Марченко зазначив, що інших варіантів фінансування армії, крім сплати податків, у держави немає. Україна не може постійно позичати кошти для утримання війська.

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