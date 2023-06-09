Збільшення втрат росіян свідчить про зміну динаміки боїв на фронті, - Згурець
Зростання втрат Росії пов'язане з виходом на новий етап бойових дій
Про це заявив аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
"Показники знищення росіян і їхньої техніки збільшуються останніми днями, що свідчить про зміну динаміки на лінії фронту відразу на декількох напрямках: Куп'янському, Бахмутському, Сватового та Кремінної, Мар'їнському, Авдіївському та Запорізькому", - наголосив він.
За словами експерта, це значить активізацію дій з боку України. РФ теж намагається активізувати свої обмежені контрнаступальні дії на окремих ділянках.
"Ми виходимо на новий етап бойових дій щодо збільшення динаміки на всій лінії зіткнення", - додав Сергій Згурець.
- 8 червня РФ втратила в Україні 1010 окупантів, 24 бойові бронемашини та 10 танків.
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