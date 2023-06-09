Про це заявив аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Показники знищення росіян і їхньої техніки збільшуються останніми днями, що свідчить про зміну динаміки на лінії фронту відразу на декількох напрямках: Куп'янському, Бахмутському, Сватового та Кремінної, Мар'їнському, Авдіївському та Запорізькому", - наголосив він.

За словами експерта, це значить активізацію дій з боку України. РФ теж намагається активізувати свої обмежені контрнаступальні дії на окремих ділянках.

"Ми виходимо на новий етап бойових дій щодо збільшення динаміки на всій лінії зіткнення", - додав Сергій Згурець.