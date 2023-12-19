Збір на армію дронів-камікадзе
Телеканал Еспресо закликає долучитися до збору на дрони-камікадзе для 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр"
Ці воєни активно захищають Україну з 2014 року на найгарячіших напрямках: Донецький аеропорт, бої за Іловайськ, бої за Сумщину та Харківщину, бої на Донеччині за Соледар та Бахмут які тривають по сьогодні.
Наразі захисникам потрібні дрони-камікадзе. В достатній кількості, вони можуть за лічені хвилини зупинити практично будь-який наступ та будь-які штурмові дії противника, техніку, живу силу.
Там, де немає крила дрона, втрачаються крила людських мрій і надій.
Наша ціль - 5 000 000 гривень
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