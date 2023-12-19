Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Волонтери.Еспресо Збір на армію дронів-камікадзе 

Збір на армію дронів-камікадзе 

19 грудня, 2023 вiвторок
16:55
Волонтери.Еспресо

Телеканал Еспресо закликає долучитися до збору на дрони-камікадзе для 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр"

Ці воєни активно захищають Україну з 2014 року на найгарячіших напрямках: Донецький аеропорт, бої за Іловайськ, бої за Сумщину та Харківщину, бої на Донеччині за Соледар та Бахмут які тривають по сьогодні.

Наразі захисникам потрібні дрони-камікадзе. В достатній кількості, вони можуть за лічені хвилини зупинити практично будь-який наступ та будь-які штурмові дії противника, техніку, живу силу. 

Там, де немає крила дрона, втрачаються крила людських мрій і надій.

Наша ціль - 5 000 000 гривень

Посилання на банку 

Номер картки банки

5375 4112 1065 7560

Номер карти ПриватБанку

4731 2196 4120 6135.

Відео
Новини
Суспільство
волонтери
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Валерій Залужний
18 грудня, 2023 понедiлок
Залужний заявив, що мобілізацію в Україні потрібно повернути в попередні рамки
Андрій Юсов
18 грудня, 2023 понедiлок
ГУР про виявлення прослушки в кабінеті Залужного: ворог заощаджує ресурси такими інструментами
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
18 грудня, 2023 понедiлок
Поляки знову блокують кордон. Колонка Віталія Портникова
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.24
    Купівля 37.24
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
19 грудня
18:00
GET Business Festival
GET Business Festival на тему стратегії перемог зібрав понад 1000 учасників
17:59
Володимир Путін
Кремль затягуватиме на війну з Україною прохачів російського громадянства, - пояснення SPRAVDI
17:52
бійці копають окопи
Російські військові з безпілотників скидають в окопи українців сльозогінний газ, - CNN
17:46
Таміла Ташева
Понад 44 тис. кримчан призвали до лав армії РФ з початку окупації півострова, – Ташева
17:41
Судовий вирок
У Польщі суд визнав винними 14 членів шпигунської мережі РФ, серед них – українці
17:33
Археологи в Норвегії знайшли найстаріше корабельне поховання часів вікінгів
17:29
укриття, бомбосховище
У Дії з’явиться інтерактивна мапа укриттів
17:27
На фото: Організатори Євробачення-2024 показали, як виглядатиме сцена у Мальме
Організатори Євробачення-2024 показали, як виглядатиме сцена у Мальме
17:19
Бібліотека
У Маріуполі росіяни знищили 180 тис. українських книг, - ЦПД
17:12
У Києві відбудеться прем'єрний показ документального фільму "Різдво разом": про що стрічка
17:10
Ізраїль кібуца Кфар-Аза
Ізраїль не вбиває, не ґвалтує і не катує, як Путін: у Білому домі порівняли війну в Україні та Газі
16:57
Ексклюзив
Військові Національної гвардії України опановують дрони
Військовий експерт Катков розповів, як FPV-дрони можуть зняти "тягар" з української артилерії на фронті
16:49
Михайло Мудрик, Челсі, гол
Мудрик подешевшав на 5 млн євро. Transfermarkt оновив ціни на гравців АПЛ
16:45
транспорт аеропорти Бориспіль новини Києва
Найбільший в Україні Boing: з "Борисполя" евакуювали четвертий літак з моменту закриття повітряного простору
16:45
Ексклюзив
Путін Медведчук
"Медведчука вже немає в Україні, але він тепер "присутній" в політиці Сербії", - керівниця проєкту "Балканський оглядач"
16:45
Новини Західної України
На кордоні з Польщею у чергах на трьох КПП стоять понад 3,3 тис. фур
16:44
На фото: Максим Девізоров отримав нагороду
Зірка "Перших ластівок" та боєць ЗСУ Девізоров отримав орден "За заслуги" III ступеня
16:38
Оновлено
Ладижинська ТЕС
Енергетики відновили стабільну роботу Ладижинської ТЕС і повернули світло мешканцям Вінниччини
16:25
Швейцарія
Парламент Швейцарії дозволив уряду схвалювати експорт зброї у виняткових випадках
16:13
Сектор Гази
ХАМАС заявив про 19,6 тис. загиблих та понад 52 тис. поранених палестинців
16:08
OPINION
Ростислав Павленко
Національний меморіал в Арлінгтоні, Святилище Ясукуні... Яким має бути український Меморіал Героїв?
15:56
Василь Ломаченко та Боб Арум (праворуч)
Промоутер розповів, проти кого Ломаченко битиметься за вакантний титул чемпіона світу IBF
15:55
Ексклюзив
Ворог намагається захопити Синьківку до нового року, - командир підрозділу ЗСУ
15:54
Алек Болдвін
Алек Болдвін потрапив у сутичку з учасниками антиізраїльського мітингу 
15:51
Оновлено
обстріл, ППО
Мер Москви повідомив про можливу атаку безпілотником. Аеропорти столиці РФ припинили роботу
15:32
Ердоган
Ердоган спрогнозував, що ЄС гальмуватиме вступ України та Молдови
15:27
Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій
Апеляція ВАКС залишила без змін вирок ексзаступнику міністра з питань ТОТ Гримчаку
15:09
Ексклюзив
окупанти
Військовий експерт Селезньов назвав кількість особового складу, яку ворог сконцентрував на Донеччині
15:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:57
соцмережа Х (Твіттер)
Сторінку першої леді Бразилії в соцмережі Х зламали, вона обіцяє подати до суду
14:56
На фото: Джордж Клуні
Джордж Клуні розповів, чи повернеться до ролі Бетмена
14:49
російські танки, окупанти, оркі
Головнокомандувач армії Бельгії заявив, що РФ може відкрити другий фронт у Європі
14:41
Леонід Слуцький
Наступник Жириновського Слуцький став кандидатом у президенти РФ
14:40
Бріджит Брінк
США виділять на підтримку програм цифрової трансформації в Україні $150 млн
14:29
На Київщині затримали чоловіка, який поширював наративи про "єдину московську церкву" і хотів отримати громадянство РФ
14:21
Каунас
У литовському Каунасі продовжили безплатний проїзд у транспорті для біженців з України
14:13
Diia Summit 2023
У Дії можна буде придбати авто та обміняти сертифікат на житло
14:11
"Ялинка для Героїв": у Києві вшанують пам'ять Небесної сотні та полеглих захисників
14:02
на фото експорт зерна
Українським морським коридором експортували вже 10 млн тонн продукції
14:02
OPINION
Юрій Богданов
Про "мобілізаційну економіку"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV