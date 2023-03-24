Збір на Посейдон для ЗТГр "Адам"
Зведена тактична група "Адам" нині тримає оборону на Бахмутському напрямку. Командир групи Герой України, легендарний танкіст Євген Межевікін
Бійці не перший місяць дають гідну відсіч ворогу на Донеччині. З початку повномасштабного вторгнення ЗТГр «Адам» брали участь у звільненні Київської та Харківської областей.
Ведуча телеканалу Еспресо, Ірина Коваль оголосила збір на H10 POSEIDON для ЗТГр «Адам».
Потрібна сума 4 000 000 грн
H10 POSEIDON
- захищений канал зв’язку
- вертикальна система зльоту-посадки
- потужна камера
- висота польоту до 4 км
- робочий радіус до 150 км
- довгий час у повітрі
- вже перевірена на полі бою пташка
Розвідувальні БПЛА такого типу - це ефективна робота розвідки, коригування, захист особового складу операторів, величезна кількість втрат ворога.
Долучайтеся до збору!
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