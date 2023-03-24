Збір на Посейдон для ЗТГр "Адам"

Бійці не перший місяць дають гідну відсіч ворогу на Донеччині. З початку повномасштабного вторгнення ЗТГр «Адам» брали участь у звільненні Київської та Харківської областей.

Ведуча телеканалу Еспресо, Ірина Коваль оголосила збір на H10 POSEIDON для ЗТГр «Адам».

Потрібна сума 4 000 000 грн

H10 POSEIDON

- захищений канал зв’язку

- вертикальна система зльоту-посадки

- потужна камера

- висота польоту до 4 км

- робочий радіус до 150 км

- довгий час у повітрі

- вже перевірена на полі бою пташка

Розвідувальні БПЛА такого типу - це ефективна робота розвідки, коригування, захист особового складу операторів, величезна кількість втрат ворога.

Долучайтеся до збору!

Реквізити:

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/8qtrfCT5yX

Номер картки банки

5375 4112 0436 7119

Слава Україні!