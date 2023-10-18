Збір на прилади нічного бачення для роти вогневої підтримки

Військовослужбовці вже 18 місяців тримають оборону на Запорізькому напрямку і не віддали агресору ні сантиметра української землі.

Захисники продовжують активні наступальні дії, кажуть, важко втримати ворога саме в темноті. Просять прилади нічного бачення, що будуть їхніми очима. Це підвищить ефективність боротьби й убереже їхнє життя!

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Ціль: 342 000 гривень

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