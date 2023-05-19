Збираємо мільйон для ЗСУ - наближаємо перемогу разом!
Телеканал "Еспресо" спільно з фондом "Авто ангел Львів" та Благодійним фондом "Цивілізація Європа" відкриває збір на автомобілі для наших захисників
На фронті автівки дуже швидко і часто ламаються. Деякі навіть не підлягають ремонту. А українські воїни мають бути мобільними, аби звільнити всю Україну від російської нечисті.
Долучайтеся до цієї благородної справи.
Наша ціль - мільйон для ЗСУ!
ЗОКРЕМА:
- 200 тисяч гривень на мікроавтобус для бійців 79-ї бригади аеромобільного батальйону
- 240 тисяч на пікап для бійців мінометного розрахунку 210-го окремого спеціального батальйону
- 260 тисяч на пікап для бійців 1-ї роти 6-го окремого спеціального батальйону
- 300 тисяч гривень на банно-пральний комплекс
Наші воїни не втомлюються нищити рашистів. Давайте і ми будемо невтомними у своєму бажанні допомогти.
Номер картки банки:
5375 4112 0643 1269
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