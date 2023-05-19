Збираємо мільйон для ЗСУ - наближаємо перемогу разом!

На фронті автівки дуже швидко і часто ламаються. Деякі навіть не підлягають ремонту. А українські воїни мають бути мобільними, аби звільнити всю Україну від російської нечисті.

Долучайтеся до цієї благородної справи.

Наша ціль - мільйон для ЗСУ!

ЗОКРЕМА:

200 тисяч гривень на мікроавтобус для бійців 79-ї бригади аеромобільного батальйону

240 тисяч на пікап для бійців мінометного розрахунку 210-го окремого спеціального батальйону

260 тисяч на пікап для бійців 1-ї роти 6-го окремого спеціального батальйону

300 тисяч гривень на банно-пральний комплекс

Наші воїни не втомлюються нищити рашистів. Давайте і ми будемо невтомними у своєму бажанні допомогти.

Номер картки банки:

5375 4112 0643 1269

посилання на картку банки:

https://send.monobank.ua/jar/7dre3dgkJK