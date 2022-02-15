Збирала розвіддані для підготовки вибухів проти підрозділів СБУ в зоні ООС: на Луганщині затримали агентку "ЛНР"
СБУ затримала агентку "МДБ ЛНР", котра за завданням росіянина збирала розвіддані для підготовки вибухів проти підрозділів українських спецслужб у зоні ООС
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За інформацією слідства, затриманою є мешканка Луганщини, котру у квітні 2021 року завербував громадянин РФ і "представник розвідки ЛНР".
За завданням куратора жінка збирала відомості про адмінбудівлі, автотранспорт, а також особисті дані співробітників СБУ на території Луганської області для вчинення атак з використанням вибухівки на підрозділи української спецслужби у зоні ООС.
Інформацію пособниця окупантів передавала через закриті канали зв’язку.
СБУ затримала зловмисницю та попередила скоєння вибухів.
Зараз їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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