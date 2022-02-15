Збирала розвіддані для підготовки вибухів проти підрозділів СБУ в зоні ООС: на Луганщині затримали агентку "ЛНР"

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



За інформацією слідства, затриманою є мешканка Луганщини, котру у квітні 2021 року завербував громадянин РФ і "представник розвідки ЛНР".



За завданням куратора жінка збирала відомості про адмінбудівлі, автотранспорт, а також особисті дані співробітників СБУ на території Луганської області для вчинення атак з використанням вибухівки на підрозділи української спецслужби у зоні ООС.







Інформацію пособниця окупантів передавала через закриті канали зв’язку.



СБУ затримала зловмисницю та попередила скоєння вибухів.



Зараз їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



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