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Збирали розвідувальні дані і постачали зброю: прокуратура повідомила про підозру українцю та двом співробітникам ФСБ РФ

14 лютого, 2022 понедiлок
11:43
Кримінал ФСБ

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру громадянину України та двом громадянам РФ - співробітникам ФСБ, які підозрюються у збиранні розвідувальної інформації та постачанні озброєння "ДНР"

Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.

За даними слідства, з 2014 по 2018 роки громадянин України - так званий помічник-консультант депутата Народної ради "ДНР" - активно співпрацював з двома співробітниками ФСБ РФ. Вони перебували на посадах "помічника" і "радника" голови псевдореспубліки Олександра Захарченка.

Підозрюваний збирав інформацію розвідувального й військового характеру, а також залучав місцеве населення до лав НЗФ РФ.

На початку 2015 року він познайомився із залегендованим співробітником управління ФСБ РФ, який діяв під прикриттям зі зміненими анкетними даними та, окрім посади "помічника голови ДНР", був "завідувачем сектору енергозбереження та підвищення енергоефективності Міністерства промисловості та енергетики Ростовської області РФ".

Громадянин Росії був куратором в енергетичній та вугільно-промисловій сфері і забезпечував інтеграцію цих галузей господарства й промисловості тимчасово окупованої території Донеччини в економічний простір РФ.

У цей же період його брат - співробітник Прикордонної служби ФСБ РФ по Ростовській області - також співпрацював з підозрюваним громадянином України і був "позаштатним радником" Олександра Захарченка. Він виконував функції куратора у сфері постачання озброєння та військової техніки.

Громадянин РФ організовував відправлення з території РФ на тимчасово окуповану територію Донецької області військового обладнання, техніки, вогнепальної зброї, бойових припасів, засобів ведення розвідки та іншого озброєння для НЗФ терористичної організації "ДНР".

Прокуратура повідомила українцю та двом співробітникам ФСБ Росії про підозру у державній зраді та участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

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Захарченко
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підозра
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