Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Збирав дані про позиції української артилерії під Авдіївкою: СБУ оголосила підозру російському інформатору

Збирав дані про позиції української артилерії під Авдіївкою: СБУ оголосила підозру російському інформатору

14 серпня, 2023 понедiлок
12:24
Кримінал СБУ оголосила підозру російському інформатору

У понеділок, 14 серпня, Служба безпеки України затримала жителя Донецької області, який збирав розвідувальні дані про дислокацію та переміщення Сил оборони поблизу передової на Донеччині. Йому оголосили підозру

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що фігурант ще на початку серпня 2023 року отримав від російських спецслужб першочергове завдання – виявити бойові позиції реактивної та ствольної артилерії ЗСУ на Авдіївському напрямку.

Для цього російський інформатор приховано фіксував кількість та види важкої бронетехніки українських військ, яка рухалась на передню лінію східного фронту. Крім цього, чоловік передавав російській спецслужбі інформацію про наявність захисних інженерних споруд поблизу місцевих залізничних станцій та мостів.

У СБУ додали, що зловмисник був на прямому зв’язку з кадровим співробітником головного управління генерального штабу ЗС Росії, більш відомого як ГРУ.

За даними Служби безпеки, розвідінформація потрібна була загарбникам для планування бойових операцій, зокрема, щодо спроб вогневого ураження позицій української артилерії.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час того, як він здійснював дорозвідку місцевості поблизу одного з інфраструктурних об’єктів.

Слідство встановило що, ворожим інформатором виявився мешканець Покровська, якого російська воєнна розвідка дистанційно залучила до співпраці на користь РФ.

Зазначається, що у поле зору агресора він потрапив через свої регулярні антиукраїнські дописи у забороненій соцмережі "Однокласники". Зв’язок з окупантами підтримував через власний акаунт, з якого реєструвався у російських пабліках.

У так званих звітах російській спецслужбі мешканець Покровська детально описував об’єкти спостереження та їхню геолокацію з прив’язкою до місцевості.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за статтею про надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України. Наразі він перебуває під вартою. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.

СБУ оголосила підозру російському інформатору

Фото: Пресцентр Служби безпеки


СБУ оголосила підозру російському інформатору

Фото: Пресцентр Служби безпеки

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Також у вівторок, 8 серпня, Служба безпеки України викрила трьох громадянок України та громадянку РФ на державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України.

Україна
Росія
СБУ
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
колаборанти
Читайте також:
російські військові окупанти
14 серпня, 2023 понедiлок
ISW: Російський інформаційний простір використовує успіх ЗСУ в Урожайному для критики свого командування
14 серпня, 2023 понедiлок
Сили оборони знищили ворожий вертоліт, 8 "калібрів" та 15 ударних БПЛА
спека
13 серпня, 2023 неділя
Вчені встановили максимальну температуру, яку може витримати організм людини
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.94
    Купівля 36.94
    Продаж 37.67
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
14 серпня
12:28
морська міна
На курорті біля узбережжя Румунії в морі вибухнула міна
12:25
"Робота велася за десятьма напрямками": влада заявила про розробку механізму реінтеграції Донеччини
12:18
Гора Етна, найактивніший вулкан Європи, Італія, 13 серпня 2023 р.
В Італії вулкан Етна почав вивергати лаву
12:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Маніпуляція – це головний сенс буття Арестовича
12:05
рубль долар
У РФ курс рубля до євро впав до найнижчого рівня з березня 2022 року
12:02
Костянтин Жеваго
Україні не обійтися без приватних інвестицій, - Костянтин Жеваго
11:57
електроенергія
У низці областей 6 разів вимикалися ЛЕП і підстанції Укренерго: ситуація в енергосистемі станом на 14 серпня
11:55
Ексклюзив
ЗСУ
Боєць "Легіону Свободи" розповів, як ворог відступаючи затягає українських військових у пастку, щоб накрити авіацією та артилерією
11:54
Роберто Манчіні
Євро-2024: Тренер збірної Італії подав у відставку перед матчем з Україною
11:40
Сергій Наєв
Наєв назвав причину зменшення кількості ударів РФ по Чернігівщині
11:09
Очільник міноборони Китаю Лі Шанфу
Очільник міноборони Китаю Лі Шанфу цього тижня відвідає РФ і Білорусь
11:08
Окупанти обстріляли Запорізький район
Російська армія за добу обстріляла 10 областей України: є загиблі та поранені. Ситуація в регіонах
10:58
Оновлено
міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер
В Україну вперше від початку війни приїхав міністр фінансів Німеччини
10:52
У Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Сенченко
10:51
Путін Ердоган
Путін найближчими днями відвідає Туреччину, - ЗМІ
10:31
Сергій Наєв
"Ніхто ніколи не відкидав": Наєв про ймовірність повторного наступу на Київ й загрозу вагнерівців для України
10:27
Харківщина
Ворог уночі обстріляв Ізюм: поранено жінку
10:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 серпня: ціни в обмінниках
10:11
Сергій Наєв
У ЗСУ не виключають певних дій вагнерівців у прикордонних районах Польщі та Литви
10:01
OPINION
Віктор Трегубов
У війні винен Путін, а не "не такі" українці
09:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Україна заходить на друге ідеологічне коло, коли робить ставку на дух та витривалість армії, - Згурець
09:47
ЗСУ
На південному фланзі Бахмутського напрямку ЗСУ звільнили вже 40 кв. км території, - Маляр
09:41
Огляд
міжнародний огляд
Чи могли б F-16 змінити темпи контрнаступу та як турки стежать за кораблями РФ. Акценти світових ЗМІ 14 серпня
09:32
Окупанти обстріляли Запорізький район
Окупанти обстріляли Запорізький район: двоє людей загинуло
09:08
На Київщині сталася транспортна подія з вантажним потягом, низка рейсів прибуватиме до столиці із затримкою
09:05
Торнадо
На сході Китаю пронісся руйнівний торнадо: 2 загиблих, 15 поранених
08:56
Оновлено
На фото: система ППО
Сили оборони знищили ворожий вертоліт, 8 "калібрів" та 15 ударних БПЛА
08:51
вибух - ілюстрація
У США під час авіашоу впав радянський винищувач МіГ-23
08:44
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
У Силах оборони сказали, чому на півдні ворог не може забезпечити логістику у темпі бойової робити
08:36
Оновлено
Атака на Одесу
Ворог атакував Одесу: є постраждалі, від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж
08:32
Обстріли Херсона, Херсонщина
Армія РФ вночі вдарила по житлових кварталах Херсона: постраждали троє людей
08:32
психологічне здоров'я
Дихання може впливати на формування пам'яті людини, - дослідження
08:19
Інфографіка
Росія втратила за добу війни 530 солдатів, 19 бойових бронемашин та 9 дронів
08:05
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Цукерберг заявив, що Маск "несерйозно налаштований" на бій і "настав час рухатися далі". Маск відповів
08:03
OPINION
Олексій Петров
Без Єрмака нічого не відбувається...
07:42
Tesla авто
Tesla знижує ціни в Китаї на деякі версії Model Y
07:40
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво ракет в КНДР перед початком навчань США та Південної Кореї
06:54
кокаїн
У Чехії знайшли кокаїну на €83 млн серед вантажу бананів
06:39
російські військові окупанти
ISW: Російський інформаційний простір використовує успіх ЗСУ в Урожайному для критики свого командування
06:36
ЗСУ, шеврон з прапором
У Франції пройшли підготовку вже 6 тис. українських військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV