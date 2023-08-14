Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що фігурант ще на початку серпня 2023 року отримав від російських спецслужб першочергове завдання – виявити бойові позиції реактивної та ствольної артилерії ЗСУ на Авдіївському напрямку.

Для цього російський інформатор приховано фіксував кількість та види важкої бронетехніки українських військ, яка рухалась на передню лінію східного фронту. Крім цього, чоловік передавав російській спецслужбі інформацію про наявність захисних інженерних споруд поблизу місцевих залізничних станцій та мостів.

У СБУ додали, що зловмисник був на прямому зв’язку з кадровим співробітником головного управління генерального штабу ЗС Росії, більш відомого як ГРУ.

За даними Служби безпеки, розвідінформація потрібна була загарбникам для планування бойових операцій, зокрема, щодо спроб вогневого ураження позицій української артилерії.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час того, як він здійснював дорозвідку місцевості поблизу одного з інфраструктурних об’єктів.

Слідство встановило що, ворожим інформатором виявився мешканець Покровська, якого російська воєнна розвідка дистанційно залучила до співпраці на користь РФ.

Зазначається, що у поле зору агресора він потрапив через свої регулярні антиукраїнські дописи у забороненій соцмережі "Однокласники". Зв’язок з окупантами підтримував через власний акаунт, з якого реєструвався у російських пабліках.

У так званих звітах російській спецслужбі мешканець Покровська детально описував об’єкти спостереження та їхню геолокацію з прив’язкою до місцевості.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за статтею про надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України. Наразі він перебуває під вартою. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.

Фото: Пресцентр Служби безпеки

Фото: Пресцентр Служби безпеки

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