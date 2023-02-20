Про це 20 лютого повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Стало відомо, що за даними слідства, у червні 2021 року чоловік, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донеччини, створив телеграм-канал, де транслював російські пропагандистські наративи та проводив активну антиукраїнську діяльність.

"Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії, підозрюваний долучився до діяльності руху "ОПСБ", де разом з іншими засновниками російських радикальних націонал-патріотичних каналів, збирав допомогу для збройних формувань ворога", - йдеться у дописі.

Зокрема також зазначається, що чоловік організовував збір коштів на банківські або криптовалютні рахунки. Він збирав, готував та передавав представникам збройних формувань РФ, що безпосередньо брали участь у бойових діях проти України, автомобілі, квадрокоптери, генератори, буржуйки та інше спорядження. Відеозвіти про це він публікував у своєму каналі.

Додається, що раніше чоловік був обвинувачений в участі у терористичній організації, у скоєнні терористичного акту та причетності до незаконного обігу зброї.