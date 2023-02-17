У Херсоні затримано директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні матеріали для окупантів
Служба безпеки затримала директора херсонського рекламного агентства, яке надавало PR-послуги для інформаційної підтримки псевдореферендуму РФ
Про це поінформували в Службі безпеки України.
Правоохоронці оголосили про підозру в колабораційній діяльності ( ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 ККУ) директору рекламного агентства в Херсоні.
Зазначається, що під час окупації Херсона чоловік пропонував росіянам PR-послуги з інформаційної підтримки проведення незаконного "референдуму" з приєднання українських територій до РФ. Так, він займався розробкою "стратегії" загарбницької інформкампанії за анексію регіонів.
"Також його підприємство розробило і виготовило оптову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового плебісциту. Вартість "замовлення" становила більше ніж пів мільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував від рашистів у російських рублях", - ствердили в пресслужбі.
Зокрема для розміщення подібних "агіток" використали 20 рекламних бордів компанії.
Після звільнення Херсона колаборант намагався приховати своє місцеперебування, та правоохоронці викрили та затримали його.
"За даними слідства, директор компанії підтримав російських загарбників одразу після початку повномасштабного вторгнення. Потім він здійснив "перереєстрацію" підприємства в колишній місцевій окупаційній адміністрації та уклав з нею "контракт" щодо надання рекламних послуг", - додали в СБУ.
- Нагадаємо, Служба безпеки викрили жительку Івано-Франківська, яка підтримувала загарбницьку війну та надавала РФ інформаційну підтримку в підривній діяльності проти України.
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